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Сегодня, 08:15

ЦСКА — «Ахмат»: у грозненцев поражения в четырех последних турах

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Ахмат» 20 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Федор Чалов (ЦСКА).
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram
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В 25-м туре чемпионата России замыкающий топ-4 ЦСКА примет команду из зоны вылета — «Ахмат». Игра пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Рафаэль Шафеев. Прямую трансляцию с 19.00 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ахмат

Аналитики букмекерской компании Winline считают армейцев однозначными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.47, что составляет примерно 66% вероятности. Выигрыш коллектива из Грозного доступен с котировкой 6.60 (14%), даже ничья идет за меньшие 4.60 (20%).

Вероятность того, что «Ахмат» не уступит в предстоящей встрече, оценена солидными 2.71.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты поединка отражают серьезное превосходство красно-синих:

• 1:0 и 2:0 — за 6.20;

• 2:1 и 1:1 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.07.

Рынок на обмен голами предложен за 1.88, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.93.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Ахмат»

Бело-зеленые находятся в ужасной форме: потерпели четыре поражения подряд с общим счетом 2:13 и откатились в зону прямого вылета — туда их скинула «Балтика», которая в прошлые выходные неожиданно уничтожила грозненцев (7:1). ЦСКА выглядит намного лучше: не проиграл в восьми поединках, вышел в финал Пути РПЛ Кубка России и борется за топ-3 чемпионата — отставание от «Динамо» всего одно очко. К тому же армейцы немало забивают: в шести из восьми предыдущих встреч во всех соревнованиях отличались минимум дважды. «Ахмат» же пропустил минимум по два мяча в четырех турах кряду.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.29.

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