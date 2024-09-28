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Прогнозы на спорт

Сегодня, 06:15

ЦСКА — «Ахмат»: в прошлом сезоне грозненцы победили на «ВЭБ Арене»

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Ахмат» 28 сентября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
ПФК ЦСКА.
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА.
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28 сентября ЦСКА и «Ахмат» откроют субботнюю программу 10-го тура РПЛ. Игра состоится на «ВЭБ Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. Телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru покажут ее в прямом эфире с 13.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ахмат

Специалисты букмекерской компании Winline считают хозяев фаворитами: успех ЦСКА доступен за 1.50, это около 62% вероятности. На победу «Ахмата» предложили 6.80 (15%). Ничья идет за 4.40 (23%).

Выигрыш красно-синих с форой (-1) можно взять за 1.80. Опция Ф(+1) для команды Сергея Ташуева представлена за 2.00.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.93, ТМ 2.5 — в 1.87. Котировка на «обе забьют» — 2.10, на обратный рынок — 1.70.

Месяц назад армейцы всухую обыграли грозненцев на выезде в Кубке России (2:0). На то, что бело-зеленые не огорчат Игоря Акинфеева на «ВЭБ Арене», дали коэффициент 1.98.

Манфред Угальде (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» не выиграл в двух турах подряд. С таким «Локомотивом» серия рискует продлиться, а отставание от топ-4 — увеличиться

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Ахмат»

Грозненцы обменялись голами с соперниками во всех трех играх после назначения Сергея Ташуева — с «Динамо» (2:4), «Пари НН» (2:1) и «Крыльями Советов» (1:1). Причем встречи с москвичами и нижегородцами состоялись на выезде. У бело-зеленых есть отличный шанс продлить эту серию: в прошлом туре армейцы не сохранили ворота сухими в Казани — сыграли вничью с «Рубином» (1:1). А на «ВЭБ Арене» пропустили в трех поединках нынешнего сезона РПЛ из четырех. К тому же в минувшем розыгрыше чемпионата «Ахмат» победил красно-синих на выезде (2:1). Клубу необходимо выбираться из зоны вылета — если не проявлять себя в атаке, сделать это будет очень сложно.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.10.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)

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