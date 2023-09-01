Прогнозы на спорт
Сегодня, 14:15
1 сентября московский ЦСКА откроет новый сезон КХЛ матчем против «Ак Барса». Игра состоится на «ЦСКА Арене», стартовое вбрасывание намечено на 19.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, начало в 18.00 мск.
Букмекерская компания Olimpbet считает, что ЦСКА одержит верх над соперником. На победу команды Сергея Федорова в основное время выставлен коэффициент 2.40, что составляет примерно 42% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 3.80 (22%), успех «Ак Барса» — 2.70 (36%).
При ставке в 1000 рублей на гостей, если они победят, выплата составит 2700 рублей.
«Ак Барс» разгромно выиграл последний гостевой матч у армейцев — 3:0. На то, что казанцы не проиграют в основное время, можно поставить за 1.56.
Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.85, ТМ 4.5 — в 1.95. Если считаете, что игра получится еще результативнее, возьмите ТБ 5.5 за 2.56.
Какой период будет наиболее результативным? Первый — 4.80, второй — 3.30, третий — 3.55. Равенство в каждой 20-минутке оценено в 3.15.
В четырех из пяти последних очных встреч «Ак Барс» забрасывал ЦСКА минимум две шайбы. ИТБ2 (1.5) идет за 1.40, ИТМ2 (1.5) — за 2.70.
Наиболее вероятный точный счет основного времени, по версии экспертов, 2:2 за 7.75.
Победа ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов предложена за 1.81, успех «Ак Барса» — за 1.98.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -