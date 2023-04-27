27 апреля в Москве состоится шестой матч финала Кубка Гагарина с участием ЦСКА и «Ак Барса». Команды встретятся на «ЦСКА Арене», стартовое вбрасывание назначено на 19.30 по столичному времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал KHL Prime. Начало трансляции в 18.45 мск.

Аналитики букмекеров считают ЦСКА фаворитом встречи. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.25, что приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья идет за 3.60 (26%), успех «Ак Барса» — за 3.30 (30%).

Ставка в 1000 рублей на гостей, если они победят, принесет выплату в 3300 рублей.

Считаете, что «Ак Барс» упрется и не проиграет хотя бы в основное время? Вариант Х2 доступен за 1.65.

Тотал больше 3.5 шайбы можно взять за приятный коэффициент 1.59, ТМ 3.5 — за 2.34. Правда, из пяти матчей в финале Кубка Гагарина соперники пробили «верх» только в двух.

Если считаете, что хозяева нанесут больше бросков по воротам соперника, возьмите такое условие за 1.95. Такой же коэффициент открыт на «Ак Барс», на ничью — 11.75.

На победу ЦСКА в матче с учетом овертайма предложено поставить за 1.66, на успех — «Ак Барса» — за 2.20.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Ак Барс»

Казанцы идут по стопам «Локомотива»: ярославцы бросали больше ЦСКА, но проиграли им серию за выход в финал. «Ак Барс» пока тоже ставит на количество — совершил больше попыток в трех из пяти матчей.

В шестом матче команда Билялетдинова, конечно, оголтело вперед не полетит, но и сидеть под соперником не станет. Более того, если хозяева поведут в счете, то казанцы будут вынуждены броситься в атаку и закидывать ворота до изнеможения. На этом и попробуем сыграть.

Рекомендуемая ставка: «Ак Барс» перебросает соперника за 1.95.