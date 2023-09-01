Прогнозы на спорт
Сегодня, 00:15
1 сентября действующий победитель Кубка Гагарина московский ЦСКА в Кубке открытия сыграет с «Ак Барсом». Первая встреча нового сезона КХЛ состоится на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, старт — в 18.00 мск.
Букмекерская компания Olimpbet считает ЦСКА фаворитом встречи. На победу армейцев в основное время можно поставить за 2.35, что примерно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (22%), успех «Ак Барса» — за 2.75 (36%).
Ставка в 1000 рублей на армейцев в случае их триумфа принесет выплату в 2350 рублей.
Считаете, что казанцы не уступят хотя бы в основное время? На Х2 котировка — 1.58.
Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.85, ТМ 4.5 — в 1.95. Если считаете, что игра получится еще результативнее, возьмите ТБ 5.5 за 2.56.
В четырех из пяти последних очных встреч «Ак Барс» забрасывал ЦСКА минимум две шайбы. ИТБ2 (1.5) идет за 1.40, ИТМ2 (1.5) — за 2.70.
Какой период будет наиболее результативным? Первый — 4.80, второй — 3.30, третий — 3.55. Равенство в каждой 20-минутке оценено в 3.15.
Победа ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов предложена за 1.81, успех «Ак Барса» — за 1.98.
ЦСКА уже несколько лет открывает сезон КХЛ в День знаний — в прошлом году армейцы выдали потрясающий матч с «Металлургом» (6:2). Предстоящая встреча с «Ак Барсом» может быть не менее результативной, ведь в межсезонье красно-синие действовали очень безбашенно, в первую очередь в своей зоне, — пропустили не менее двух шайб во всех матчах.
«Ак Барс», который усилился Яшкиным, Свечниковым и Жафяровым, доставит москвичам серьезные проблемы. То же самое происходило даже без этой троицы в прошлом сезоне. Впрочем, у себя дома команда Федорова обязательно огрызнется, и не раз, поэтому матч должен быть веселым.
Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.85.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -