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ЦСКА — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ 1 сентября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Ак Барс» 1 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Иван Федотов.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА
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1 сентября действующий победитель Кубка Гагарина московский ЦСКА в Кубке открытия сыграет с «Ак Барсом». Первая встреча нового сезона КХЛ состоится на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, старт — в 18.00 мск.

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Букмекерская компания Olimpbet считает ЦСКА фаворитом встречи. На победу армейцев в основное время можно поставить за 2.35, что примерно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (22%), успех «Ак Барса» — за 2.75 (36%).

Ставка в 1000 рублей на армейцев в случае их триумфа принесет выплату в 2350 рублей.

Считаете, что казанцы не уступят хотя бы в основное время? На Х2 котировка — 1.58.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.85, ТМ 4.5 — в 1.95. Если считаете, что игра получится еще результативнее, возьмите ТБ 5.5 за 2.56.

В четырех из пяти последних очных встреч «Ак Барс» забрасывал ЦСКА минимум две шайбы. ИТБ2 (1.5) идет за 1.40, ИТМ2 (1.5) — за 2.70.

Какой период будет наиболее результативным? Первый — 4.80, второй — 3.30, третий — 3.55. Равенство в каждой 20-минутке оценено в 3.15.

Победа ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов предложена за 1.81, успех «Ак Барса» — за 1.98.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Ак Барс»

ЦСКА уже несколько лет открывает сезон КХЛ в День знаний — в прошлом году армейцы выдали потрясающий матч с «Металлургом» (6:2). Предстоящая встреча с «Ак Барсом» может быть не менее результативной, ведь в межсезонье красно-синие действовали очень безбашенно, в первую очередь в своей зоне, — пропустили не менее двух шайб во всех матчах.

«Ак Барс», который усилился Яшкиным, Свечниковым и Жафяровым, доставит москвичам серьезные проблемы. То же самое происходило даже без этой троицы в прошлом сезоне. Впрочем, у себя дома команда Федорова обязательно огрызнется, и не раз, поэтому матч должен быть веселым.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.85.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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