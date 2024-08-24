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Сегодня, 13:10

ЦСКА — «Акрон»: где смотреть матч РПЛ 24 августа 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Акрон» 24 августа 2024 года
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24 августа ЦСКА примет дома «Акрон». Матч шестого тура чемпионата России состоится в столице на «ВЭБ Арене» и начнется в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире он будет показан на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 14.50 мск. Главным арбитром назначен Артем Чистяков.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Акрон

Победа ЦСКА оценена коэффициентом 1.46, что примерно 68% вероятности исхода. «Акрон» — аутсайдер, успех которого предложен за 7.50 (11%). Ничья котируется за 4.80 (21%).

На то, что гости не уступят, предложено поставить за 2.80.

Три и более гола в матче можно взять за 1.75, менее трех — за 2.10. Обмен результативными ударами предложен за 1.95, обратный результат — за 1.85.

В трех играх на выезде из пяти «Акрон» пропускал минимум два мяча. ИТБ1 (1.5) идет за 1.55, ИТМ1 (1.5) — за 2.45.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 2:0 в пользу ЦСКА — за 7.00;
  • 1:0 — за 7.50;
  • 2:1 — за 8.50.
Футбол
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РПЛ
ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
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