15 ноября в КХЛ ЦСКА сыграет с «Амуром». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве и начнется в 19.30 по столичному времени. В прямом эфире она будет транслироваться на сайте matchtv.ru, на телеканалах KHL и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают ЦСКА фаворитом встречи. На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.67, что примерно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.54 (17%), успех «Амура» — за чуть меньшие 4.34 (23%).

Хабаровчане в последние годы стали неудобным соперником для красно-синих — ЦСКА выиграл в основное время всего один из пяти предыдущих матчей. Поэтому стоит присмотреться к варианту Х2 за 2.12.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.68, ТМ 4.5 — за 2.17.

Приятный коэффициент 1.61 на то, что «Амур» забросит хотя бы дважды. В пяти из шести последних очных встреч это происходило.

Триумф хозяев с учетом ОТ и серии буллитов оценен в 1.40, гостей — в 2.93.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки