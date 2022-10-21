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ЦСКА — «Автомобилист»: где смотреть матч КХЛ 21 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ ЦСКА — «Автомобилист» 21 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Игроки ХК ЦСКА.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА

21 октября в КХЛ состоится очень интригующий матч: ЦСКА сыграет с одним из лидеров Восточной конференции — «Автомобилистом». Игра начнется в 19.30 по московскому времени на «ЦСКА Арене». В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime.

 
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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами армейцев, на победу которых в основное время можно поставить с коэффициентом 2.10, что примерно 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (24%), успех «Автомобилиста» — за чуть меньшие 3.30 (29%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 3300 рублей, а чистая прибыль — 2300 рублей.

Вариант «Автомобилист» не проиграет» доступен за 1.69.

Эксперты предлагают взять тотал больше 4.5 шайбы за 1.75, ТМ 4.5 — за 2.08.

Победа ЦСКА в матче с учетом овертайма и буллитов оценена в 1.59, успех «Авто» — в 2.35.

Каждая команда забьет больше 1.5 гола? Коэффициент на это — 1.95.

 
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Если предполагаете, что соперники мгновенно откроют счет, возьмите «гол на первой минуте» за 12.5.

На заброшенную в равных составах шайбу котировка — 1.25, в большинстве — 3.20.

 
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