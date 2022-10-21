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Сегодня, 11:15

ЦСКА — «Автомобилист»: прогноз на матч КХЛ 21 октября 2022 года

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Автомобилист» 21 октября 2022 года
Артем Белинин
Хоккеисты ЦСКА.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА.

21 октября в КХЛ состоится топ-встреча — ЦСКА на «ЦСКА Арене» примет «Автомобилист». Матч начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть его можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале KHL Prime. Стартует трансляция в 19.15 мск.

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Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами армейцев. Поставить на успех хозяев можно за 1.81, это примерно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (24%), победа «Автомобилиста» — за 4.10 (21%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 3900 рублей.

Считаете, что гости не проиграют в основное время? Поставьте на это за 1.93.

Или подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.37, Ф2(0) — за 3.10.

Знаете, кто победит с учетом овертайма и буллитов? Успех ЦСКА идет за 1.42, победу «Автомобилиста» можно оформить за 2.85.

Эксперты считают, что встреча получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.55. Можно повысить ставки и взять тотал больше 5.5 шайбы за 2.03.

Минимум четыре шайбы от ЦСКА вполне реальны, поставить на ИТБ1 (3.5) можно за 2.32. А вот аналогичный рынок у «Автомобилиста» уже не так вероятен — ИТБ2 (3.5) идет за 4.90.

Наиболее реальный точный счет — 2:2 за 8.20.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Автомобилист»

ЦСКА набрал ход и выиграл уже шесть матчей подряд с общим счетом 17:6. При этом результативность армейцев последние три игры растет стремительно — от двух шайб в ворота «Витязя» до пяти шайб «Куньлуню».

Конечно, на пять шайб «Автомобилисту» рассчитывать тяжело, но разница точно будет. Гости приедут без двух лидеров — Кертис Волк и Сергей Широков игру пропустят. Без них организовать результативные атаки будет сложнее. У ЦСКА такой проблемы нет.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.18.

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ХК Автомобилист
ХК ЦСКА (Москва)
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