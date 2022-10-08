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ЦСКА — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 8 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Динамо» 8 октября 2022 года
Артем Белинин
Антон Шунин, «Динамо».
Фото Официальный сайт «Динамо».

8 октября в 12-м туре РПЛ встретятся ЦСКА и «Динамо». Игра начнется в 16.30 по московскому времени на стадионе «ВЭБ Арена», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 16.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
08 окт, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Динамо

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. Поставить на победу ЦСКА можно за 1.72, это примерно 58% вероятности исхода. Ничья предложена за 4.30 (23%), победа гостей — за 4.70 (19%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4300 рублей.

Если считаете, что «Динамо» не уступит на выезде, оформите ставку за 2.20.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступен за 1.32, Ф2(0) — за 3.60.

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Эксперты считают, что встреча получится результативной — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.71.

Вариант «обе забьют» оценили такой же котировкой — 1.71.

Три наиболее возможных результата матча выглядят так:

• 1:1 — за 7.50;

• 2:1 — за 7.90;

• 1:0 — за 7.90.

Футбол
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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