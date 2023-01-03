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Сегодня, 17:15

ЦСКА — «Динамо» Москва: где смотреть матч КХЛ 3 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ ЦСКА — «Динамо» Москва 3 января 2023 года
Евгений Коростелев
Илья Коновалов.
Фото Официальный сайт «Динамо».
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3 января в КХЛ состоится московское дерби — ЦСКА примет «Динамо». Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире в 17.55 мск ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал KHL Prime.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у ЦСКА больше шансов на победу. Взять успех армейцев в основное время можно за коэффициент 1.90, это около 52% вероятности исхода. Ничья идет за 4.10 (24%), успех «Динамо» — за 3.90 (24%).

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Триумф красно-синих с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.47, бело-голубых — за 2.75.

Условие, при котором «Динамо» не проиграет в основное время, оценено в 1.90.

Подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 1.56. Ф1(-1.5) в таком случае предложена за 2.42.

Эксперты предполагают, что командам по силам забить хотя бы пять голов: на ТБ 4.5 шайбы коэффициент — 1.82, на ТМ 4.5 — 2.03.

Забросят ли обе команды по две шайбы? Такой исход доступен за 2.08.

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Можете взять один из необычных вариантов:

  • проброс раньше двухминутного удаления — за 1.25;

  • гол раньше двухминутного удаления — за 3.00;

  • гол раньше офсайда — за 2.75.

На то, что один из вратарей коснется шайбы в первую минуту игры, котировка — 1.25.

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