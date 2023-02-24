24 февраля в одном из заключительных матчей регулярного сезона ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ состоится московское дерби — ЦСКА примет «Динамо». Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» и начнется в 18.00 по столичному времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 17.45 мск.

Букмекеры считают ЦСКА абсолютным фаворитом встречи. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, что приблизительно 50% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00, как и успех «Динамо» (25%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 4000 рублей, а чистая прибыль составит 3000 рублей.

В последних четырех очных матчах динамовцы не уступили армейцам в основное время. На то, что они не проиграют и на этот раз, котировка — 1.90.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.98, ТМ 4.5 — за 1.86.

ЦСКА раззабивался к финалу регулярного сезона — разгромил со счетом 7:1 «Спартак» и 8:3 «Торпедо». ИТБ1 (2.5) в предстоящей игре оценен в 1.86, ИТБ1 (3.5) — в 3.20.

Отличный коэффициент 1.62 на победу «Динамо» хотя бы в одном периоде. Бело-голубые выигрывали хотя бы одну 20-минутку в пяти из шести последних матчей.

Обоюдное удаление в игре доступно за 2.20.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Динамо» Москва

ЦСКА — одна из самых результативных команд КХЛ: в 66 матчах забросили 196 шайб, в среднем это 2.97 гола за игру. При этом в последних двух встречах красно-синие показали невероятную нацеленность на ворота противников: суммарно забили 15 шайб «Спартаку» и «Торпедо».

«Динамо» не так много забивает, как армейцы, но в то же время в трех из предыдущих четырех игр бело-голубые забивали ЦСКА минимум по два гола. Учитывая, что обе команды уже решили вопросы по выходу в плей-офф, они вполне могут сыграть для зрителя и показать яркий хоккей.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.98.