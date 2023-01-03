Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз на матч НХЛ 3 января 2023 года

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» Москва 3 января 2023 года
Евгений Коростелев
Владислав Кодола.
Фото Официальный сайт ХК «Динамо».
Telegram Дзен

3 января в КХЛ состоится московское дерби — ЦСКА примет «Динамо». Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире в 17.55 мск ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал KHL Prime.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у ЦСКА больше шансов на победу. Взять успех армейцев в основное время можно за коэффициент 1.90, это около 52% вероятности исхода. Ничья идет за 4.10 (24%), успех «Динамо» — за 3.90 (24%).

Букайо Сака (&laquo;Арсенал&raquo;. «Арсенал» — «Ньюкасл»: Сака и Альмирон зажгут в первом матче 2023-го

Триумф красно-синих с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.47, бело-голубых — за 2.75.

Условие, при котором «Динамо» не проиграет в основное время, оценено в 1.90.

Подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 1.56. Ф1(-1.5) в таком случае предложена за 2.42.

Эксперты предполагают, что командам по силам забить хотя бы пять голов: на ТБ 4.5 шайбы коэффициент — 1.82, на ТМ 4.5 — 2.03.

Забросят ли обе команды по две шайбы? Такой исход доступен за 2.08.

Можете взять один из необычных вариантов:

  • проброс раньше двухминутного удаления — за 1.25;

  • гол раньше двухминутного удаления — за 3.00;

  • гол раньше офсайда — за 2.75.

Рафаэл Леау. «Салернитана» — «Милан»: Жиру и Леау прибьют середняка серии А

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Динамо» Москва

«Динамо» идет на серии из шести побед, одну из них бело-голубые добыли как раз в матче против ЦСКА в конце декабря (2:1). ЦСКА же слишком нестабилен: то обыгрывает СКА и «Локомотив», то уступает «Торпедо». Армейцы явно не настроены бороться за победу в регулярке и будут выжигать в Кубке Гагарина. Поэтому «Динамо» вполне по силам не проиграть в ближайшей встрече.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.90.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
1
1
Читайте также
Секс-символ скелетона и дочь Тутберидзе. Самые запоминающиеся спортивные свадьбы 2022 года
«Зенит» объявил о переходе Ловрена в «Лион»
Доцент РЭУ Лебединская заявила о новых правилах доставки пенсий в России с 2023 года
СБУ предъявила подозрение командующим ВКС РФ и экс-командующему ЧФ
Боец «Вагнера» рассказал о повторении подвига Гастелло летчиками Су-24М в ходе СВО
Hurriyet раскрыла подробности обмена пленными с участием азовцев и Медведчука
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Монпелье» — «Марсель»: где смотреть матч лиги 1 2 января 2023 года онлайн в прямом эфире

«Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз на матч АПЛ 3 января 2023 года