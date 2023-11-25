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Сегодня, 00:15

ЦСКА — «Динамо»: дерби останется за хозяевами?

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Динамо» 25 ноября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Игорь Акинфеев.
Фото Официальный телеграм-канал ЦСКА
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В 16-м туре чемпионата России пройдет московское дерби между ЦСКА и «Динамо». Игра состоится 25 ноября на «ВЭБ Арене» и начнется в 17.30 по столичному времени. В прямом эфире посмотреть матч можно будет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Картинка появится 16.30 мск. Главным арбитром встречи выступит Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
25 нояб, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Динамо

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назначили фаворитом ЦСКА. Победа армейцев доступна за 2.20, что примерно 45% вероятности исхода. Успех «Динамо» идет за 3.17 (31%), ничья оценена в 3.71 (24%).

Бело-голубые не выигрывают в гостях с 3 сентября, но при этом три последних матча завершили вничью. Вариант Х2 можно оформить за 1.73.

Если в этой встрече будет забито три и более мяча, сыграет пари за 1.76. Если этого не произойдет, тогда зайдет ставка за 2.10.

Верите, что отличатся обе команды? Да — 1.64, нет — 2.24.

Наиболее вероятные результаты такие:

  • ничья 1:1 — 6.40;

  • 2:1 на ЦСКА — 8.50;

  • 1:0 и 0:0 — за 9.25.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Динамо»

«Динамо» в этом сезоне показывает удивительно низкие результаты в гостях: с учетом Кубка России на счету бело-голубых всего две победы в 11 встречах при двух поражениях. А вот ЦСКА дома вполне хорош — победил четыре раза подряд. Также армейцы дважды в трех предыдущих очных матчах на своем поле справились с динамовцами. Вероятность победы хозяев довольно высока, при этом стоит подстраховаться.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА с форой (0) за 1.62.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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