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ЦСКА — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 8 октября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Динамо» 8 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Игорь Акинфеев (ЦСКА).
Фото Global Look Press

8 октября в 12.м туре РПЛ состоится московское дерби — ЦСКА сыграет с «Динамо». Игра пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Кирилл Левников — главный арбитр встречи. В прямом эфире с 16.00 по московскому времени ее покажут сайт matchtv.ru «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
08 окт, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Динамо

ЦСКА — очевидный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Его победу можно взять с коэффициентом 1.72, что примерно 58% вероятности исхода. Ничья идет за 4.30 (23%), а триумф «Динамо» за огромные 4.70 (19%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационную победу аутсайдера принесет выигрыш в 4700 рублей.

Эксперты считают, что команды обязательно забьют больше 2.5 мяча, котировка — 1.71. Обратный исход доступен за 2.20.

ИТБ1 (1.5) оценен в 1.67, ИТМ1 (1.5) — в 2.20. У «Динамо» эти показатели можно взять за 3.10 и 1.37 соответственно.

Высоки шансы на «обе забью» — 1.71. «Обе забьют — нет» идет за 2.14.

Грулев и Фомин — фавориты на голы у «Динамо» (по 4.28). У ЦСКА результативного удара ждут от Федора Чалова (2.40).

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.50.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Динамо» 8 октября 2022 года

Бело-голубые проиграли три последних матча, в каждом из которых пропустили по два мяча. «Динамо» очень редко играло на ноль в этом сезоне: лишь в четырех из 11 туров РПЛ, а в пяти получило в свои ворота минимум два гола. ЦСКА — третья по результативности команда чемпионата: армейцы забили 23 гола за 11 игр, в среднем — 2.1 мяча за матч. В семи из 11 туров красно-синие оформили минимум два гола, плюс отличную форму набрал нападающий Федор Чалов: забил уже восемь мячей в этом сезоне.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.67.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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