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ЦСКА — «Динамо»: прогноз на товарищеский матч 8 июля 2023 года

Прогноз на товарищеский матч ЦСКА — «Динамо» 8 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин («Динамо»).
Фото Global Look Press
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8 июля на «ВЭБ Арене» пройдет первый матч Братского Кубка — ЦСКА примет «Динамо». Предсезонный поединок начнется в 13.30 по московскому времени. Прямую трансляцию московского дерби покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 13.25 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех красно-синих можно с коэффициентом 2.03, это около 47% вероятности. Выигрыш «Динамо» предложен с котировкой 3.42 (28%). Ничья доступна за 3.78 (25%).

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае удачного исхода принесет 3420 рублей.

ЦСКА стартовал в предсезонке с крупной победы над «Нефтехимиком» (4:0). Эксперты считают, что московское дерби тоже получится результативным. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.45.

В первом летнем товарняке бело-голубые одолели хабаровский СКА, но не обошлись без пропущенных мячей (2:1). Вариант «обе забьют» оценен в 1.47, обратный рынок — в 2.49.

Два из трех наиболее вероятных итогов противостояния, по мнению Olimpbet, указывают на ничью.

  • 1:1 — за 7.00;

  • 2:1 в пользу армейцев — за 7.24;

  • 2:2 — за 8.75.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Динамо»

За неделю до разборки с «Зенитом» в Суперкубке России армейцы разомнутся в Братском Кубке — именно так назвали товарищеское противостояние с «Динамо», которое пройдет в формате двух поединков. Первый — дома у ЦСКА, второй — на «ВТБ Арене». Главным инфоповодом московского дерби станет возвращение легенд обоих клубов — Сейду Думбия и Кевина Кураньи. Такой матч просто не может получиться пресным и скучным. Тем более что обе предыдущие контрольные встречи армейцев и бело-голубых (с «Нефтехимиком» и СКА соответственно) пробили «верх» по голам.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 1.83 (если в матче оформят ровно три мяча, случится возврат).

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ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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