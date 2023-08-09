Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

ЦСКА — «Факел»: прогноз на матч Кубка России 9 августа 2023 года

Прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Факел» 9 августа 2023 года
Артемий Кутейников
Мойзес (ЦСКА).
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram
Telegram Дзен

9 августа во втором туре группового этапа Кубка России сойдутся ЦСКА и «Факел». Матч пройдет в Москве на «ВЭБ Арене», стартовый свисток арбитра Романа Галимова прозвучит в 18.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», а также телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru.

Кубок России. Группа A
09 авг, 18:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Факел

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.56, что составляет примерно 63% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 5.63 (16%), даже ничья предложена за меньшие 4.43 (21%).

Считаете, что команды не определят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 4430 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния намекают на серьезное преимущество хозяев:

• 2:0 в пользу ЦСКА — за 7.17;

• 1:0 — за 7.35;

• 1:1 — за 7.75.

Аналитики ждут значительного количества голов: тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.30. В прошлом розыгрыше РПЛ соперники лишь в одном из двух очных матчей преодолели отметку в три мяча.

Вероятность увидеть результативные действия от обеих команд оценена в 1.73, вариант «обе забьют — нет» — в 2.09.

Матео Кассьерра (&laquo;Зенит&raquo;). «Зенит» увяз в проблемах, «Крылья Советов» — на кураже. Форма питерцев повлияет на очный поединок сильнее

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Факел»

Армейцы выглядят серьезными фаворитами: команда Владимира Федотова после поражений в Суперкубке и первом туре чемпионата выдала серию из трех побед. Суммарно в этих встречах москвичи отличились 13 раз, забивая в среднем больше четырех мячей за игру. «Факел» же уступил во всех официальных матчах сезона — в первых трех турах РПЛ и стартовом поединке в Кубке России. Также статистика личных встреч говорит о превосходстве москвичей: они обыграли воронежцев в 60% случаев.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 2.14.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Жительницу Анапы обвинили в убийстве малолетнего сына
Экс-разведчик США предрек уничтожение бронетанковых отрядов ВСУ из-за Зеленского
Умер переводчик Леонид Володарский
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Итоги второго сезона PARI Pass: 31 тыс. выданных призов и 36 млн фрибетов