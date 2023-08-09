9 августа во втором туре группового этапа Кубка России сойдутся ЦСКА и «Факел». Матч пройдет в Москве на «ВЭБ Арене», стартовый свисток арбитра Романа Галимова прозвучит в 18.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», а также телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.56, что составляет примерно 63% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 5.63 (16%), даже ничья предложена за меньшие 4.43 (21%).

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Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния намекают на серьезное преимущество хозяев:

• 2:0 в пользу ЦСКА — за 7.17;

• 1:0 — за 7.35;

• 1:1 — за 7.75.

Аналитики ждут значительного количества голов: тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.30. В прошлом розыгрыше РПЛ соперники лишь в одном из двух очных матчей преодолели отметку в три мяча.

Вероятность увидеть результативные действия от обеих команд оценена в 1.73, вариант «обе забьют — нет» — в 2.09.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Факел»

Армейцы выглядят серьезными фаворитами: команда Владимира Федотова после поражений в Суперкубке и первом туре чемпионата выдала серию из трех побед. Суммарно в этих встречах москвичи отличились 13 раз, забивая в среднем больше четырех мячей за игру. «Факел» же уступил во всех официальных матчах сезона — в первых трех турах РПЛ и стартовом поединке в Кубке России. Также статистика личных встреч говорит о превосходстве москвичей: они обыграли воронежцев в 60% случаев.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 2.14.

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