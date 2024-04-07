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Сегодня, 08:15

ЦСКА — «Факел»: воронежцы не проигрывают в пяти турах подряд

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Факел» 7 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Виктор Давила (ЦСКА).
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram
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7 апреля ЦСКА примет «Факел» в 23-м туре чемпионата России. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. Главный арбитр — Павел Шадыханов. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Факел

Аналитики букмекерской компании Winline считают армейцев серьезными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.56, вероятность — примерно 63%. Выигрыш подопечных Сергея Ташуева предложен с котировкой 6.00 (15%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 4.20 (22%).

Рынок на непоражение «Факела» доступен за 2.47.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи намекают на серьезное преимущество ЦСКА:

• 1:0 — за 4.80;

• 2:0 — за 5.60;

• 1:1 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.11, ТМ 2.5 — за 1.70.

Рынок на обмен забитыми мячами представлен за 2.15, обратный вариант оценили в 1.68.

Педро (&laquo;Зенит&raquo;). Педро уже размялся на «Спартаке» и готов пригубить «Балтику». В этом ему помогут другие бразильцы Семака

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Факел»

Команды встретятся в четвертый раз в сезоне — ни в одном из предыдущих матчей не был пробит ТБ 2.5 гола. Более того, во втором круге прошлого чемпионата также зашел тотал меньше 2.5 точных удара. В других играх соперники тоже не впечатляли результативностью: в восьми из 10 последних встреч с участием ЦСКА влетело меньше трех мячей с обеих сторон, у «Факела» — в девяти из 10.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.70.

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