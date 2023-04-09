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ЦСКА — «Химки»: прогноз на матч РПЛ 9 апреля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Химки» 9 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Хесус Медина.
Фото Global Look Press
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9 апреля в 22-м туре РПЛ ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет «Химки». Начало матча в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 16.25 мск. Главный арбитр поединка — Роман Галимов.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
09 апр, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Химки

Букмекерская компания Olimpbet предрекла победу «армейцев» — на это можно поставить за 1.25, что составляет примерно 80% вероятности. Ничья оценена в 6.35 (15%), успех «Химок» — в огромные 13.00 (5%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет 6350 рублей, если команды не выявят победителя.

В последних пяти матчах «Химки» в среднем пропускали по 2.6 мяча за 90 минут. Тотал больше 2.5 гола на встречу с ЦСКА предложен за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.36.

«Армейцы» забили в пяти поединках подряд, а красно-черные — лишь в двух из пяти. Обмен результативными ударами доступен за 2.24, обратный рынок — за 1.64.

«Химки» не забили в 11 из 27 матчей этого сезона. Поставить на голевую засуху в игре с ЦСКА можно за 1.75.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков Olimpbet, 2:0 в пользу ЦСКА. Этот исход идет за 5.52.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Химки»

ЦСКА великолепен в обороне в этом розыгрыше РПЛ — никто в чемпионате не пропускает меньше «армейцев» (20 мячей в 21 игре). Команда Владимира Федотова впервые в сезоне выиграла три матча подряд и подобралась к первой тройке на расстояние трех очков. При этом в трех предыдущих встречах в рамках премьер-лиги соперники пробили в створ Игоря Акинфеева всего четыре раза, в том числе самая забивающая команда сезона — «Зенит» (55 мячей).

В то же время «Химки» обладают худшей обороной в чемпионате — пропустили уже 47 мячей. Меньше подмосковной команды забило лишь «Торпедо» (19 и 13 голов соответственно). В сезоне-2022/23 «Химки» потерпели три худших поражения в рамках выступлений в РПЛ: 0:5 — от «Спартака», 1:6 — от «Динамо» и 0:6 — от «Краснодара». Ничего не указывает на то, что в игре с ЦСКА, который забил красно-черным в 11 из 13 последних матчей, что-то вдруг изменится.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.66.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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