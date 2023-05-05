ЦСКА и ФОНБЕТ представили коллекцию лонгсливов

Запуск капсульной коллекции лонгсливов посвящен 111 сезонам ПФК ЦСКА на высшем уровне.

Дизайн lifestyle-лонгсливов отсылает к элементам игровых форм разных сезонов, в которых клуб ковал славу отечественного футбола.

Основной цвет формы — красный: домашняя форма сезона-2015/16, в которой была одержана шестая победа в чемпионате России.

Винтажная надпись «ЦСКА» и рукав с узором в красно-сине-белых цветах знаменуют триумф в последнем розыгрыше чемпионата СССР в 1991 году.

Черная форма сезона-2005 навсегда останется в памяти болельщиков армейского клуба. Именно в этой форме клуб собрал «золотой хет-трик» из трофеев, вершиной которого стал первый в истории российского футбола международный трофей — Кубок УЕФА.

Розыгрыш лонгсливов будет проводиться на сайте БК ФОНБЕТ.