23 февраля ЦСКА и «Краснодар» встретятся в 1/4 финала FONBET Кубка России. Матч Пути РПЛ состоится в Москве на «ВЭБ Арене», стартовый свисток арбитра Павла Кукуяна прозвучит в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире игру с 17.25 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

ЦСКА — серьезный фаворит встречи, по мнению букмекеров. Победа команды Владимира Федотова предложена с коэффициентом 1.70, вероятность такого исхода — приблизительно 59%. Ничья идет за 4.10 (24%), успех «Краснодара» — за 4.90 (17%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их неожиданного триумфа принесет 4900 рублей, а чистая прибыль составит 3900 рублей.

Игра первого круга РПЛ закончилась разгромной победой команды Владимира Федотова со счетом 4:1. При этом «быки» не проиграли армейцам в четырех из шести последних матчей. Вариант Х2 идет за 2.23.

В Кубке России матчи с участием этих команд редко получались результативными: в играх ЦСКА в среднем забивалось два мяча, у «Краснодара» — 2.5. ТБ 2.5 оценен в 1.96, ТМ 2.5 — в 1.90.

Соперники обменялись голами в пяти очных матчах из последних семи. Вариант «обе забьют» предложен за 1.88, «обе забьют — нет» — за 1.82.

Игра первого круга получилась достаточно грязной — восемь футболистов заработали желтые карточки. На то, что в этот раз команды доиграются до удаления, котировка — 2.50.

Джон Кордоба с четырьмя забитыми мячами — второй бомбардир Кубка России после Егора Голенкова (5). Взять его гол в предстоящей встрече можно за 4.00. При этом больше всего результативных действий эксперты ждут от Федора Чалова (2.80).

«Краснодар» открыл счет в четырех из шести встреч этого розыгрыша Кубка России. На то, что «быки» забьют первыми в предстоящей игре, котировка — 2.90. На ЦСКА можно поставить за 1.53, на отсутствие голов — за 10.0.

Кто пройдет в следующий раунд? ЦСКА — 1.58, «Краснодар» — 2.48.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Краснодар»

Матч «Локомотива» и «Спартака» показал, что московские поля очень слабо готовы к возобновлению сезона в феврале. Покрытие на «РЖД Арене» почти мгновенно стало кочковатым и тяжелым, из-за чего футболистам было крайне трудно контролировать мяч и комбинировать. Много голов в такой ситуации ждать не стоило.

Вот и ЦСКА с «Краснодаром» наверняка ждет что-то похожее. Вряд ли поле «ВЭБ Арены» будет кардинально в лучшую сторону отличаться от черкизовского. А это значит, что в одном из таймов (вероятно, во втором) голов мы можем вовсе не увидеть.

Рекомендуемая ставка: ничья хотя бы в одном тайме за 1.55.