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ЦСКА — «Крылья Советов»: где смотреть полуфинал Кубка России 5 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России ЦСКА — «Крылья Советов» февраля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Федор Чалов.
Фото Global Look Press
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5 апреля ЦСКА примет «Крылья Советов» в ответном матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ. Команды сойдутся на «ВЭБ Арене», а свисток судьи Артема Любимова начнет поединок в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» в 19.25 мск. Первый раунд противостояния завершился со счетом 2:2.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
05 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Крылья Советов

Аналитики букмекерской компании Olimpbet видят армейцев явными фаворитами: успех ЦСКА в основное время оценен коэффициентом 1.74, это около 56% вероятности. Победа самарцев предложена за 4.40 (20%). Ничья доступна за 4.10 (24%).

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Победа ЦСКА по итогам двух встреч оценена коэффициентом 1.42, успех «Крыльев» идет за 2.83.

Оба клуба не пробили тотал больше 2.5 гола в трех из пяти последних игр. На очный поединок ТБ 2.5 предложен за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.00.

За шесть предыдущих встреч команды забили друг другу лишь один раз — в первом матче этого противостояния в Кубке России. Обмен голами и в этот раз доступен за 1.81, обратный рынок — за 1.98.

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«Крылья» не проиграли ЦСКА всего один из шести предыдущих поединков. Верите, что зелено-бело-синие не уступят второй раз подряд? Опция Х2 предложена за 2.10.

55% мячей самарцев, забитых на выезде, пришлись на второй тайм. На голы «КС» после перерыва доступна котировка 2.15.

Наиболее вероятный счет по итогам основного времени — 1:0 в пользу армейцев. Этот исход идет за 7.00.

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Футбол
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Прогнозы на спорт
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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