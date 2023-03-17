17 марта в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ московский ЦСКА схлестнется с ярославским «Локомотивом». Встреча состоится на «ЦСКА Арене» и стартует в 19.30 по московскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL и KHL Prime с 18.45 мск.

Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение ЦСКА. На победу команды Сергея Федорова в основное время предложено поставить за 2.09, вероятность исхода — примерно 47%. Триумф «Локомотива» предложен за 3.40 (29%), ничья — за 3.70 (24%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 3400 рублей, а чистая прибыль составит 2400 рублей.

Считаете, что «Локо» не уступит ЦСКА в основное время в шестом матче подряд? Вариант Х2 предложен за 1.73.

Можете подстраховать одну из команд с нулевой форой: Ф1(0) идет за 1.61, Ф2(0) — за 2.31.

Соперники редко показывают повышенную результативность — ТБ 4.5 шайбы прошел только в одном случае из четырех последних. На то, что в матче будет заброшено пять и более голов, котировка — 2.32. На ТМ 4.5 — 1.60.

В каждом из семи матчей серии против «Северстали» ЦСКА пропустил более одной шайбы. Поэтому стоит присмотреться к условию ИТБ2 (1.5) за 1.70.

Победу хозяев в матче с учетом овертайма можно оформить за 1.60, гостей — за 2.32.

Также ЦСКА является серьезным фаворитом всего противостояния: коэффициенты — 1.55 против 2.43 в пользу армейцев.