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Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:05

ЦСКА — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 18 августа 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Локомотив» 18 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Локомотива».
Фото Телеграм-канал «Локомотива», Telegram
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В пятом туре РПЛ пройдет московское дерби между ЦСКА и «Локомотивом». Игра состоится 18 августа на «ВЭБ Арене», стартовый свисток арбитра Кирилла Левникова прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир начнется в 17.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Локомотив

По мнению букмекеров, у хозяев больше шансов на победу: их выигрыш предложен с котировкой 2.22, что составляет приблизительно 44% вероятности. Поставить на то, что три очка наберет «Локомотив», можно с коэффициентом 3.05 (31%), ничья идет за 3.80 (25%).

В прошлом сезоне ЦСКА дома разгромил «Локомотив» (4:1). Вероятность того, что в предстоящей игре коллектив Михаила Галактионова хотя бы не уступит, оценена в 1.69

Три наиболее возможных, по данным аналитиков, результата встречи отражают превосходство хозяев:

• 1:1 — за 6.20;

• 2:1 — за 8.00;

• 1:0 — за 8.40.

Алексей Батраков, &laquo;Локомотив&raquo;. ЦСКА — «Локомотив»: Батраков и Раков прижмут армейцев

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.10.

Рынок «обе забьют» дан за 1.61, обратный вариант доступен за 2.23.

Комбинированная ставка на непоражение железнодорожников и тотал больше 1.5 мяча идет за 2.11.

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