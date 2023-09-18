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ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ 18 сентября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 18 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
ЦСКА.
Фото Global Look Press
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18 сентября в главном матче дня КХЛ московский ЦСКА на своем поле сыграет с ярославским «Локомотивом». Игра состоится в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет транслироваться на сайте «Матч ТВ» и онлайн-сервисе «Кинопоиск». Старт показа — в 18.55 мск.

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ЦСКА считается аналитиками букмекерской компании Winline фаворитом встречи. Его победу по итогам трех периодов предложено взять за 2.20, это порядка 45% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (23%), успех «Локомотива» — за 3.05 (32%).

Если поставите 1000 рублей на железнодорожников, то их триумф принесет вам 3050 рублей.

Армейцы выиграли в основное время всего два из семи матчей этого сезона КХЛ. Вариант Х2 идет за 1.71.

Считаете, что игра получится результативной? Тотал больше 4.5 шайбы котируется за 1.94, ТМ 4.5 — за 1.90.

В трех из четырех последних встреч между этими командами в Москве отличилась лишь одна команда. Вариант «обе забьют» доступен за скромнейшие 1.19, а «обе забьют — нет» — за 5.00.

Успех ЦСКА с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.71, «Локомотива» — в 2.20.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»

ЦСКА на старте сезона не показывает игру, которой от него все ждут. Армейцы проиграли четыре из семи матчей, в том числе скромному «Куньлуню» в овертайме. А еще они уступили всем трем топ-соперникам: «Ак Барсу» (2:5), «Металлургу» (2:4) и московскому «Динамо» (1:4).

«Локомотив» отдал две из шести игр — лидирующему на «Западе» «Торпедо» (2:5) и неожиданно «Сочи» (0:5). При этом в остальных встречах железнодорожники побеждали не слишком убедительно, за исключением последней встречи с «Куньлунем» (4:0).

По сути, обе команды сейчас находятся далеко от своего пика. Но выбор стоит сделать в пользу армейцев, которые умеют мобилизоваться в важный момент, обладают более сбалансированным составом и играют дома.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА с учетом ОТ и буллитов за 1.71.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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21 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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