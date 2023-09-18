Прогнозы на спорт
Сегодня, 12:15
18 сентября в главном матче дня КХЛ московский ЦСКА на своем поле сыграет с ярославским «Локомотивом». Игра состоится в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет транслироваться на сайте «Матч ТВ» и онлайн-сервисе «Кинопоиск». Старт показа — в 18.55 мск.
ЦСКА считается аналитиками букмекерской компании Winline фаворитом встречи. Его победу по итогам трех периодов предложено взять за 2.20, это порядка 45% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (23%), успех «Локомотива» — за 3.05 (32%).
Если поставите 1000 рублей на железнодорожников, то их триумф принесет вам 3050 рублей.
Армейцы выиграли в основное время всего два из семи матчей этого сезона КХЛ. Вариант Х2 идет за 1.71.
Считаете, что игра получится результативной? Тотал больше 4.5 шайбы котируется за 1.94, ТМ 4.5 — за 1.90.
В трех из четырех последних встреч между этими командами в Москве отличилась лишь одна команда. Вариант «обе забьют» доступен за скромнейшие 1.19, а «обе забьют — нет» — за 5.00.
Успех ЦСКА с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.71, «Локомотива» — в 2.20.
ЦСКА на старте сезона не показывает игру, которой от него все ждут. Армейцы проиграли четыре из семи матчей, в том числе скромному «Куньлуню» в овертайме. А еще они уступили всем трем топ-соперникам: «Ак Барсу» (2:5), «Металлургу» (2:4) и московскому «Динамо» (1:4).
«Локомотив» отдал две из шести игр — лидирующему на «Западе» «Торпедо» (2:5) и неожиданно «Сочи» (0:5). При этом в остальных встречах железнодорожники побеждали не слишком убедительно, за исключением последней встречи с «Куньлунем» (4:0).
По сути, обе команды сейчас находятся далеко от своего пика. Но выбор стоит сделать в пользу армейцев, которые умеют мобилизоваться в важный момент, обладают более сбалансированным составом и играют дома.
Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА с учетом ОТ и буллитов за 1.71.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -