19 марта ЦСКА и «Локомотив» проведут второй матч полуфинальной серии Западной конференции КХЛ. Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 17.00 по столичному времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME. Эфир стартует в 16.45 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 2.04, вероятность — примерно 48%. Выигрыш железнодорожников предложен с котировкой 3.50 (27%), ничья идет за чуть большие 3.65 (25%).

Думаете, что команды не определят сильнейшего за три периода? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3650 рублей.

Вы можете поставить на победу любой из команд с учетом овертайма: триумф хозяев идет за 1.58, гостей — за 2.37.

Также сразу доступны рынки на проход коллективов в следующий раунд. Выход ЦСКА в финал Западной конференции можно взять за 1.30, «Локомотива» — за 3.50.

Стартовую игру серии москвичи выиграли 2:0. Аналитики не ждут большого количества голов и от предстоящего матча: тотал больше 4.5 шайбы оценен в 2.31, ТМ 4.5 — в 1.61.

Поставить на наличие овертайма можно за 3.65, обратный рынок идет за 1.28.

Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив»

В первой игре команды действовали осторожно и за три периода выжали лишь две шайбы, причем отличались исключительно армейцы и только в третьей двадцатиминутке. Невысокая результативность — норма для поздних стадий плей-офф КХЛ, сейчас в противостоянии ЦСКА и «Локо» определяется финалист Западной конференции. К примеру, в прошлом сезоне за девять матчей обоих полуфинальных пар «Запада» команды в пяти матчах забрасывали меньше пяти шайб за игру.

Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.61.