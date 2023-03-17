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ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 17 марта 2023 года

Прогноз на матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 17 марта 2023 года
Евгений Коростелев
ХК ЦСКА.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА
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ЦСКА и «Локомотив» 17 марта откроют серию 1/4 финала плей-офф КХЛ. Первая встреча команд пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL и KHL Prime. Эфир стартует в 18.45 мск.

Павел Дедюнов. «Авангард» — «Металлург»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 17 марта 2023 года

ЦСКА — приличный фаворит домашнего матча, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу армейцев в основное время выставлен коэффициент 2.09, вероятность этого исхода — примерно 47%. Успех «Локомотива» доступен за 3.40 (29%), ничья — за 3.70 (24%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат по итогам 60 минут игры в случае нужного исхода принесет выплату в 3700 рублей.

Считаете, что «Локо» не уступит ЦСКА в основное время в шестом матче подряд? Вариант Х2 предложен за 1.73.

Соперники редко показывают повышенную результативность — ТБ 4.5 шайбы прошел только в одном случае из четырех последних. На то, что в матче будет заброшено пять и более голов, котировка — 2.32. На ТМ 4.5 — 1.60.

Победу хозяев в матче с учетом овертайма можно оформить за 1.60, гостей — за 2.32.

Также ЦСКА является серьезным фаворитом всего противостояния: коэффициенты — 1.55 против 2.43 в пользу армейцев.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»

Первая игра наверняка будет пристрелочной: соперники не ринутся в атаку и не подарят сумасшедший с точки зрения результативности матч. Тем более они редко показывают что-то яркое в последних очных матчах — четыре из пяти предыдущих завершились через ТМ 4.5 шайбы.

Тем не менее неаккуратный хоккей ЦСКА в 1/8 финала плей-офф против «Северстали» настораживает. Армейцы пропустили минимум дважды во всех семи встречах со «сталеварами». И хотя «Локомотив» в регулярке забрасывал меньше череповчан, даже в гостях он способен повторить их достижение и забросить больше одного раза.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.74.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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