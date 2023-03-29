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ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 29 марта 2023 года

Прогноз на матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 29 марта 2023 года
Евгений Коростелев
ЦСКА — «Локомотив».
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА
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29 марта в Москве пройдет заключительный седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ — ЦСКА сыграет с «Локомотивом». Встреча на «ЦСКА Арене» начнется в 19.30 по столичному времени и будет показана на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 18.45 мск.

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Букмекерская компания PARI считает, что в полуфинал пройдет команда Сергея Федорова. На победу ЦСКА в основное время можно поставить с коэффициентом 2.15, вероятность исхода — примерно 46%. Успех «Локомотива» доступен за 3.60 (26%), ничья — за 3.50 (28%).

Ставка в 1000 рублей на ярославцев в случае их выигрыша принесет выплату в 3600 рублей.

Считаете, что коллектив Игоря Никитина сдержит противника в течение 60 минут игры? Вариант Х2 оценен в 1.70.

В предыдущих двух матчах команды действовали очень аккуратно и ни разу не преодолели отметку в четыре заброшенные шайбы. ТБ 3.5 идет за 1.55, ТМ 3.5 — за 2.35. Есть и другой вариант: ТБ 4.5 за 2.30 или ТМ 4.5 за 1.60.

На обмен голами котировка — 1.25, на условие «обе забьют — нет» — 3.65.

Итоговую победу ЦСКА можно взять за 1.57, «Локомотива» — за 2.40.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»

ЦСКА встрепенулся в шестом матче — впервые в серии перебросал соперника (аж в два раза), но даже это не помогло усмирить «Локомотив». Железнодорожники устояли под натиском армейцев, реализовали два из своих немногих моментов и сравняли счет в серии.

В эмоциональном плане преимущество сейчас на стороне команды Никитина — вернувшись в игру со счета 1:3, она перехватила инициативу. И хотя заключительный матч пройдет в Москве, где ЦСКА выступает убедительнее, чем на выезде, ярославцам по силам сдержать соперника. Тем более подавляющее большинство предыдущих встреч между командами были близкими.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.70.

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Прогнозы на спорт
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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