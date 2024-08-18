18 августа, в пятом туре чемпионата России, состоится московское дерби — ЦСКА встретится с «Локомотивом». Игра пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 17.30 по столичному времени. Обслужит встречу судейская бригада Кирилла Левникова. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры считают, что у армейцев больше шансов на успех: поставить на них можно с коэффициентом 2.22, вероятность этого исхода — примерно 44%. Победа железнодорожников доступна с котировкой 3.05 (31%), ничья идет за 3.80 (25%).

В прошлом сезоне ЦСКА дома разгромил «Локомотив» (4:1). Вероятность того, что в предстоящей игре коллектив Михаила Галактионова хотя бы не уступит, оценена в 1.69

Три наиболее возможных, по данным аналитиков, результата встречи отражают превосходство хозяев:

• 1:1 — за 6.20;

• 2:1 — за 8.00;

• 1:0 — за 8.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.10.

Рынок «обе забьют» дан за 1.61, обратный вариант доступен за 2.23.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»

Армейцы в последних четырех матчах во всех турнирах в основное время обыграли лишь «Оренбург» (5:1). «Локомотив» выглядит куда стабильнее — пять побед в шести играх сезона и второе место в таблице. Команда Галактионова хорошо выглядит в атаке: в среднем отличается 2,5 раза за 90 минут. Особенно впечатляют 19-летние Алексей Батраков и Вадим Раков: у первого 2+4 во всех соревнованиях, у второго — 3+2.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 2.40.