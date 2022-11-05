5 ноября в матче 16-го тура ЦСКА попробует отомстить «Нижнему Новгороду» за ничью в третьем туре. Игра начнется в 19.00 по московскому времени на стадионе «ВЭБ Арена», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 18.55 мск, рассудит команды Сергей Иванов.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на победу ЦСКА можно за 1.33, это примерно 75% вероятности исхода. Ничью оценили в 5.30 (19%), успех гостей — в 10.5 (6%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 5300 рублей.

«Нижний» не проигрывает армейцам уже два матча подряд во всех турнирах. Если считаете, что так будет и в этот раз, оформите ставку за 3.50.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.90, Ф2(+1.5) — также за 1.90.

Вариант «обе забьют» это не про «Нижний Новгород», в последних пяти матчах он встретился всего один раз. Эксперты предлагают поставить на то, что обмена голами не будет, за 1.64.

В шести из десяти прошедших матчей ЦСКА прошел «верх», коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.80.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 2:0 — за 5.60;

• 1:0 — за 6.10;

• 3:0 — за 7.50.