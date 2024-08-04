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Сегодня, 12:15

ЦСКА — «Оренбург»: где смотреть матч РПЛ 4 августа 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Оренбург» 4 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Эмирджан Гюрлюк («Оренбург»).
Фото Официальный сайт ФК «Оренбург»
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4 августа ЦСКА и «Оренбург» откроют воскресную программу третьего тура РПЛ. Поединок пройдет на «ВЭБ Арене». Главный судья Сергей Иванов даст стартовый свисток в 15.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru с 15.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 15:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Оренбург

По мнению аналитиков, у москвичей больше шансов на три очка: на победу команды Марко Николича предложили котировку 1.60, что составляет примерно 60% вероятности. Ничья доступна за 4.30 (23%). Выигрыш гостей можно взять за 5.70 (17%).

После двух туров РПЛ у «Оренбурга» нет поражений. Считаете, что парни Давида Деограсии снова наберут очки? Хватайте опцию Х2 за 2.35.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.78, ТМ 2.5 — в 2.05.

Тимур Сулейманов. «Локомотив» выиграл пять из шести последних матчей в Грозном. Но ближайший выезд к «Ахмату» простым не будет

«Обе забьют» дали за 1.87, обратный вариант — за 1.95.

В предыдущем туре красно-синие разгромили «Пари НН» (3:0). Коэффициент на то, что армейцы снова оформят больше двух голов, — 2.25.

Три наиболее вероятных результата матча, по версии экспертов, указывают на победу ЦСКА или ничью:

  • 1:0 — за 8.00;
  • 2:0 — за 8.00;
  • 1:1 — за 8.00.
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ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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