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Прогнозы на спорт

Сегодня, 06:15

ЦСКА — «Оренбург»: обе команды начали чемпионат без поражений и пропущенных мячей

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Оренбург» 4 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Мойзес (ЦСКА).
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА
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4 августа ЦСКА примет «Оренбург» в третьем туре РПЛ. Команды рассудит бригада Сергея Иванова. Игра на «ВЭБ Арене» начнется в 15.30 по московскому времени. Телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru покажут ее в прямом эфире с 15.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 15:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Оренбург

Специалисты считают хозяев фаворитами: успех ЦСКА доступен за 1.60, это около 60% вероятности. На победу «Оренбурга» предложили 5.70 (17%). Ничья идет за 4.30 (23%).

Выигрыш красно-синих с форой (-1) можно взять за 1.95. Опция Ф(+1) для команды Давида Деограсии представлена за 1.85.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.78, ТМ 2.5 — в 2.05. Котировка на «обе забьют» — 1.87, на обратный рынок — 1.95.

В первом туре армейцы разошлись нулевой ничьей с «Ростовом», а затем всухую разгромили «Пари НН» (3:0). На то, что сине-белые тоже не огорчат Игоря Акинфеева, дали коэффициент 2.30.

Тимур Сулейманов. «Локомотив» выиграл пять из шести последних матчей в Грозном. Но ближайший выезд к «Ахмату» простым не будет

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Оренбург»

Оба клуба стартовали в РПЛ без поражений и пропущенных мячей. Армейцы разделили очки с «Ростовом» (0:0) и разгромили «Пари НН» (3:0), сине-белые обыграли «Спартак» (2:0) и разошлись нулевой ничьей с «Ахматом». В первом туре группового этапа Кубка России и москвичи, и оренбуржцы уступили с минимальным счетом (0:1) «Краснодару» и «Химкам» соответственно. В прошлом чемпионате красно-синие не победили парней Давида Деограсии ни разу — соперники разошлись «миром» и на стадионе «Газовик» (1:1), и на «ВЭБ Арене» (1:1). Форма команд намекает, что первая очная встреча в новом сезоне тоже получится упорной и вряд ли окажется богатой на голы.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.05.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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