7 мая в 26-м туре чемпионата России ЦСКА примет «Оренбург». Команды сойдутся на «ВЭБ Арене». Судья Владимир Москалев даст стартовый свисток в 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» начнется с 16.25 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитами армейцев. Успех хозяев предложен за 1.62, что соответствует 60% вероятности результата. Ничья доступна за 4.49 (21%), триумф гостей — за 5.18 (19%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет доход в 4490 рублей, если команды не выявят победителя.

В первом круге «Оренбург» не уступил ЦСКА — 1:1, а еще не потерпел поражений в шести из восьми прошлых туров. Верите, что парни Марцела Лички снова не проиграют армейцам? На Х2 можно поставить за 2.38.

Аналитики допускают несколько голов и представили на тотал больше 2,5 мяча котировку 1.53, ТМ 2.5 идет за 2.50.

«Оренбург» забивает в восьми матчах подряд, а армейцы — в 11. Обмен точными выстрелами оценен в 1.61, обратный рынок доступен за 2.30.

Наиболее вероятный счет, по мнению аналитиков Olimpbet, — 2:1 в пользу ЦСКА. На этот итог предложен коэффициент 7.75.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Оренбург»

Армейцы мощно выступают при родных фанатах. Всего одно поражение за сезон, восемь побед и три ничьих. При этом команда Владимира Федотова пропустила лишь девять мячей на своем поле — меньше только у «Зенита» (семь). Под конец чемпионата ЦСКА набрал ход и выдал беспроигрышную серию из семи матчей — шесть завершились в пользу москвичей. Единственный минус — выдав четыре «сухаря», армейцы пропустили в трех встречах подряд.

«Оренбург» же вяло смотрелся в гостях в этом сезоне: всего три успеха и аж восемь поражений. Но в последнее время парни Лички ощутили уверенность даже на выездах и выдали две виктории плюс ничью подряд. Более того, оренбуржцы не уступили в шести из семи прошлых туров и забили в восьми. А в трех недавних визитах они закинули противникам восемь голов.

В результате класс ЦСКА превышает соперников, но тяжелая игра в Кубке России с «Уралом» (2:1) и великолепная форма «Оренбурга» требуют перестраховаться.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.89.

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