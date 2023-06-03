Финальный игровой день РПЛ пройдет 3 июня, в чемпионате до сих пор присутствуют интриги. Например, непонятно, кто займет второе место, на которое по-прежнему претендуют три команды. Две из них, ЦСКА и «Ростов», как раз сойдутся в 30-м туре. Медальная разборка пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 17.00 мск. Главный арбитр встречи — Павел Кукуян. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 16.00 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на триумф армейцев можно с коэффициентом 1.47, что составляет приблизительно 67% вероятности. Успех ростовчан предложен за 6.58 (14%) — это наименее ожидаемый финал поединка. Котировка на ничью — 4.88 (19%).

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Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, результата встречи включили в себя только победы москвичей:

• виктория 2:0 идет за 6.91;

• 1:0 — за 7.50;

• успех 2:1 за 7.75.

В первом круге команды сыграли нулевую ничью, но в предстоящем матче вряд ли станут отсиживаться в обороне. Тем более что в трех поединках до этого они оформили по четыре точных удара на двоих. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.33.

Рынок на обмен результативными попаданиями доступен за 1.81, вариант «обе забьют — нет» оценен в 1.99. Ставка на меткие выстрелы двух коллективов заходила в пяти из последних 10 очных столкновений ЦСКА и «Ростова».

Комбинированный вариант «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча идет за привлекательные 1.91. Этот рынок тоже сыграл в половине из предыдущих 10 встреч соперников в чемпионате России.

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