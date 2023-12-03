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ЦСКА — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 3 декабря 2023 года

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Ростов» 3 декабря 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Тренировка ЦСКА.
Фото Официальный телеграм-канал ЦСКА
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3 декабря в 17-м туре чемпионата России ЦСКА сыграет с «Ростовом». Команды встретятся спустя четыре дня после матча в Кубке страны. Предстоящая игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене», она начнется в 14.00 по столичному времени. В прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 13.55 мск. Главный арбитр Рафаэль Шафеев из Волгограда.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ростов

ЦСКА считается фаворитом у букмекеров. Аналитики Olimpbet выставили на победу армейцев коэффициент 1.91, что примерно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.82 (25%), триумф «Ростова» — за 3.92 (23%).

В Кубке России пару дней назад соперники разошлись вничью. На то, что южане снова не проиграют, котировка — 1.95.

Если команды забьют на двоих минимум три мяча, сыграет пари за 1.74. ТМ 2.5 идет за 2.13.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.67. Если отличится кто-то один или вообще никто, тогда сработает коэффициент 2.19.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.60.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Ростов»

«Ростов» очень невнятен на выезде в этом сезоне: во всех турнирах команда потерпела семь поражений при трех ничьих и ни разу не выиграла. Да и личные встречи с ЦСКА на арене армейцев наверняка вызывают у фанатов южан уныние — три неудачи подряд с общим счетом 1:10. Вероятно, новый матч снова сложится в пользу неплохо выглядящих москвичей.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.95.

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РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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