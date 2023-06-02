3 июня состоится заключительный, 30-й тур РПЛ. Перед последним игровым днем по-прежнему неизвестен серебряный медалист чемпионата. В ключевом матче за вторую строчку встретятся ЦСКА и «Ростов» — вторая и четвертая команды лиги. Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 17.00 по столичному времени. Главный арбитр встречи — Павел Кукуян. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, армейцы — однозначные фавориты встречи: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.47, это приблизительно 67% вероятности. Выигрыш ростовчан предложен за 6.58 (14%), даже на ничью доступна существенно меньшая котировка 4.88 (19%).

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По мнению экспертов, три наиболее вероятных результата встречи выглядят следующим образом:

• победа ЦСКА 2:0 идет за 6.91;

• 1:0 — за 7.50;

• успех 2:1 за 7.75.

В первом круге команды сыграли нулевую ничью, но в предстоящем матче вряд ли станут отсиживаться в обороне. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.33.

«Обе забьют» идет за 1.81, обратный вариант оценен в 1.99.

Прогноз и ставка на матч РПЛ ЦСКА — «Ростов»

Оба коллектива подходят к матчу не в лучшем состоянии. Команда Валерия Карпина только в прошлом туре прервала серию из трех поражений, обыграв «Ахмат» (3:2). Армейцы же после девяти матчей подряд без проигрышей (восемь побед) не могут выиграть уже два поединка кряду — уступили «Спартаку» (1:2) и сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0).

Друг с другом «Ростов» и ЦСКА нередко играют результативно: в шести из последних 10 очных матчей в чемпионате заколачивали на двоих минимум три мяча. Также ТБ 2.5 зашел в последних четырех из пяти игр москвичей и в трех из пяти поединков ростовчан в РПЛ.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.64.

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