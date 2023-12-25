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ЦСКА — «Салават Юлаев»: где смотреть матч КХЛ 25 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев» 25 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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25 декабря ЦСКА в КХЛ сыграет с «Салаватом Юлаевым». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция с 19.15 мск будет показана на сайте matchtv.ru, телеканале KHL и онлайн-платформе «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet больше верят в победу ЦСКА. На армейцев в основное время можно поставить за 2.25, вероятность данного результата — примерно 44%. Ничья идет за 3.90 (21%), успех гостей из Уфы — за 2.82 (35%).

Вариант Х2 предложен за 1.62. Также можете подстраховать «Салават» с форой (+1.5) за 1.38.

Кто откроет счет в матче? ЦСКА — 1.80, «Салават» — 2.00, никто — 30.0.

Пять и более заброшенных в матче шайб оценены коэффициентом 1.87. Если же их будет меньше пяти, тогда пройдет ставка за 1.93.

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Если верите, что обе команды забросят минимум по два раза, тогда возьмите это условие за 1.96.

Триумф ЦСКА с учетом ОТ и буллитов предложен за 1.74, «Салавата Юлаева» — за 2.08.

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Прогнозы на спорт
ХК Салават Юлаев
ХК ЦСКА (Москва)
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