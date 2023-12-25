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Сегодня, 10:45

ЦСКА — «Салават Юлаев»: армейцы прервут серию поражений

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев» 25 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Тахир Мингачев.
Фото Официальный телеграм-канал ХК ЦСКА
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25 декабря в КХЛ состоится матч между московским ЦСКА и уфимским «Салаватом Юлаев». Игра пройдет в столице на «ЦСКА Арене», стартовое вбрасывание намечено на 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция с 19.15 мск будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале KHL и онлайн-платформе «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение ЦСКА. На победу армейцев в основное время выставлен коэффициент 2.25, вероятность этого исхода — примерно 44%. Ничья котируется за 3.90 (21%), успех «Салавата» — за 2.82 (35%).

Если гости не уступят по итогам трех периодов, сыграет пари за 1.62 (Х2).

Кто откроет счет в матче? ЦСКА — 1.80, «Салават» — 2.00, никто — 30.0.

Пять и более заброшенных в матче шайб оценены коэффициентом 1.87. Если же их будет меньше пяти, тогда пройдет ставка за 1.93.

Триумф ЦСКА с учетом ОТ и буллитов предложен за 1.74, «Салавата Юлаева» — за 2.08.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Салават Юлаев»

ЦСКА провел серию из трех матчей против крепких соперников и ни разу не победил: уступил московскому «Динамо» (1:4), СКА (2:6) и «Локомотиву» (1:2ОТ). Команда Сергея Федорова сейчас находится явно не в лучшей форме и эмоциональном состоянии, но ясно одно — выбираться из ямы нужно уже сейчас.

К счастью, следующий матч армейцы проведут дома против «Салавата Юлаева», которому некомфортно играть в гостях. Из 10 последних матчей за пределами Уфы коллектив Виктора Козлова выиграл только половину, а единственную крупную победу одержал над «Витязем» (5:2). В Москве против озлобленного и очень мотивированного ЦСКА зеленым выиграть будет вообще непросто.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА в матче за 1.74.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Салават Юлаев
ХК ЦСКА (Москва)
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