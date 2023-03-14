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Сегодня, 16:15

ЦСКА — «Северсталь»: где смотреть матч ФОНБЕТ КХЛ 14 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ФОНБЕТ КХЛ ЦСКА — «Северсталь» 14 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Никита Нестеров.
Фото Global Look Press
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14 марта в решающем седьмом матче серии 1/8 финала ФОНБЕТ КХЛ ЦСКА сойдется с «Северсталью». Заключительная в сезоне встреча команд произойдет в Москве на «ЦСКА Арене», стартовое вбрасывание назначено на 19.30 по столичному времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 19.20 мск.

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Букмекерская компания ФОНБЕТ считает ЦСКА фаворитом предстоящей игры. Взять победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.55, вероятность этого исхода — примерно 64%. Ничья идет за 4.90 (20%), успех «Северстали» — за 5.60 (16%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 5600 рублей, а чистая прибыль — 4600 рублей.

На итоговый успех москвичей с учетом основного времени и овертайма котировка — 1.28. На череповчан — 3.70.

Верите, что «Северсталь» не уступит по итогам 60 минут? Вариант «гости не проиграют» идет за 2.45.

Также можете подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) предложена за 1.93.

В шестом матче ЦСКА не забросил ни разу (0:3), поэтому в седьмой встрече армейцы будут очень злы. ИТБ1 (2.5) предложен за 1.45, ИТБ1 (3.5) — за 2.12.

При этом прошедшая игра стала всего второй из десяти предыдущих, в которых команды не пробили «верх» по голам. ТБ 4.5 в предстоящей встрече идет за 1.55, ТМ 4.5 — за 2.40.

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«Северсталь» забросила ЦСКА две и более шайбы в 12 матчах подряд. ИТБ2 (1.5) оценен в 1.73, ИТМ2 (1.5) — в 2.05.

Эксперты считают, что счет в игре откроют хозяева (1.47). Ставку на гостей можно сделать за 2.60, на отсутствие заброшенных шайб — за 60.0.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ФК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
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