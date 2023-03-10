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ЦСКА — «Северсталь»: команды Федорова и Разина продолжат голевую феерию

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Северсталь» 10 марта 2023 года
Евгений Коростелев
ХК ЦСКА.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА.
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10 марта в Москве пройдет пятый матч серии 1/8 финала плей-офф КХЛ, в котором ЦСКА сразится с «Северсталью». Встреча состоится на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Старт трансляции в 19.20 мск. Счет после четырех матчей равный — 2:2.

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Букмекерская компания OLIMPBET считает ЦСКА безоговорочным фаворитом встречи. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.51, вероятность исхода — примерно 66%. Ничья доступна за 4.90 (20%), успех «Северстали» — за 5.80 (14%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 5800 рублей, а чистая прибыль составит 4800 рублей.

Клуб из Череповца проиграл ЦСКА в основное время только три из десяти последних матчей. Вариант Х2 идет за 2.47.

Также отличный коэффициент 1.93 на успех гостей с форой (+1.5) шайбы. Правда, в четвертом матче армейцы втоптали соперника в лед — 9:3.

Тотал больше 5.5 гола предложен за 2.23, ТМ 5.5 — за 1.65. В четырех из пяти предыдущих очных встреч команды играли очень результативно и пробили «верх».

«Северсталь» забросила минимум дважды в ворота ЦСКА в 10 последних матчах — ИТБ2 (1.5) предложен за приятные 1.75.

Победа москвичей с учетом овертайма и серии буллитов предложена за 1.28, успех череповчан — за 3.63.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Северсталь»

ЦСКА очень разозлился за два подряд поражения во втором и третьем матчах, поэтому в четвертой игре армейцев остановила только финальная сирена — иначе они пробили бы отметку в 10 заброшенных шайб (9:3). Правда, «Северсталь» тоже не провалилась в атаке — забросила дежурные три шайбы. В последних 10 играх череповчане неизменно оформляли в ворота москвичей по два и более гола.

Суммарно в четырех матчах плей-офф соперники уже забросили 31 шайбу — это в среднем 7.75 за 60 минут. Вряд ли в предстоящей встрече ЦСКА и «Северсталь» опустятся сильно ниже этой отметки.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.61.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
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