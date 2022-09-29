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29 сентября, 17:15

ЦСКА — «Сибирь»: где смотреть матч КХЛ 29 сентября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ ЦСКА — «Сибирь» 29 сентября 2022 года
Евгений Коростелев
Михаил Григоренко.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА

29 сентября в регулярном чемпионате России по хоккею состоится матч между московским ЦСКА и новосибирской «Сибирью». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно увидеть на сайте matchtv.ru и на телеканале KHL Prime.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают ЦСКА очевидным фаворитом встречи. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.59, это приблизительно 62% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (24%), успех «Сибири» идет с наивысшей котировкой — 5.50 (14%).

Ставка в 1000 рублей на аутсайдера в случае его неожиданного выигрыша принесет 5500 рублей, чистая прибыль составит 4500 рублей.

Из пяти последних очных матчей в четырех «Сибирь» не проиграла ЦСКА в основное время. Повторение ситуации доступно за 2.27.

Можете взять успех гостей с форой (+1.5) шайбы за 1.81. При этом Ф1(-1.5) идет за 2.00.

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ЦСКА забивает в среднем ровно три гола за игру, «Сибирь» — 2.25. ИТБ1 (2.5) оценен в 1.69, ИТБ2 (1.5) — за 2.04.

Результативный бросок в равных составах предложено оформить за 1.25, в неравных — за 3.20.

Есть очень сочный вариант — гол от защитника за 1.65.

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