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Сегодня, 17:15

ЦСКА — СКА: где смотреть матч КХЛ 28 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ ЦСКА — СКА 28 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
Новогодние шарики ЦСКА.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА
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28 декабря в КХЛ состоится армейское дерби — ЦСКА сыграет со СКА. Встреча пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, трансляция стартует в 19.00 мск.

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ЦСКА — фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Его победа в основное время оценена котировкой 2.42, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (24%), успех СКА — за 2.85 (35%).

При ставке в 1000 рублей на триумф гостей в случае их выигрыша выплата составит 2850 рублей, а чистая прибыль — 1850 рублей.

Кто победит с учетом овертайма и серии буллитов? Эксперты склоняются в пользу московских армейцев, коэффициент — 1.80. На питерцев котировка — 2.06.

На то, что СКА сдержит атакующий порыв ЦСКА и хотя бы сыграет вничью, можно поставить за 1.56.

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Эксперты предполагают, что команды забросят пять и более шайб: ТБ 4.5 идет за 1.68, ТМ 4.5 — за 2.24.

Кто поведет в счете? На 1:0 в пользу ЦСКА коэффициент — 1.84, на СКА — 1.97, на 0:0 — 48.0.

Гол Дмитрия Яшкина оценен в 2.00, Никиты Гусева — в 1.95.

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ХК СКА
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