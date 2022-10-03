3 октября в матче регулярного сезона КХЛ состоится армейское дерби — московский ЦСКА примет санкт-петербургский СКА. Встреча пройдет на ледовой «Арене ЦСКА» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 19.00 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду из Северной столицы. На успех СКА можно поставить с коэффициентом 2.47, это приблизительно 40% вероятности исхода. Победу ЦСКА в основное время предложено оформить за 2.75 (36%), ничью — за 3.50 (24%).

Ставка в 1000 рублей на московских армейцев в случае достижения необходимого результата принесет выплату в 2750 рублей.

Если вам кажется, что ЦСКА окажет сопротивление и не уступит по итогам трех периодов, возьмите 1Х за 1.50.

Есть множество вариантов для ставок на количество заброшенных шайб:

тотал больше 4.5 гола идет за 1.95, ТМ 4.5 — за 1.85.

ТБ 5.5 — за 2.75, ТМ 5.5 — 1.42.

СКА — вторая по результативности команда КХЛ (42 гола, 3.5 за игру), ЦСКА — один из самых забивающих на «Западе» (31 шайба, 2.81 за матч). ИТБ1 (2.5) идет за 2.40, ИТМ1 (2.5) — за 1.53. У гостей эти условия доступны за 2.20 и 1.63 соответственно.

Кто забросит первым? На ЦСКА котировка — 1.92, на СКА — 1.82. На отсутствие голов коэффициент зашкаливающий — 43.0.

Гол защитника в матче доступен за 1.65, дубль одного из игроков — за 2.55, хет-трик — 15.0.