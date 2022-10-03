Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

ЦСКА — СКА: где смотреть матч КХЛ 3 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ ЦСКА — СКА 3 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Прохор Полтапов.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА

3 октября в матче регулярного сезона КХЛ состоится армейское дерби — московский ЦСКА примет санкт-петербургский СКА. Встреча пройдет на ледовой «Арене ЦСКА» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 19.00 мск.

Матвей Мичков (СКА) в&nbsp;матче с &laquo;Адмиралом&raquo;. ЦСКА — СКА: команда Ротенберга прибьет проблемного чемпиона?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду из Северной столицы. На успех СКА можно поставить с коэффициентом 2.47, это приблизительно 40% вероятности исхода. Победу ЦСКА в основное время предложено оформить за 2.75 (36%), ничью — за 3.50 (24%).

Ставка в 1000 рублей на московских армейцев в случае достижения необходимого результата принесет выплату в 2750 рублей.

Если вам кажется, что ЦСКА окажет сопротивление и не уступит по итогам трех периодов, возьмите 1Х за 1.50.

Есть множество вариантов для ставок на количество заброшенных шайб:

  • тотал больше 4.5 гола идет за 1.95, ТМ 4.5 — за 1.85.

  • ТБ 5.5 — за 2.75, ТМ 5.5 — 1.42.

СКА — вторая по результативности команда КХЛ (42 гола, 3.5 за игру), ЦСКА — один из самых забивающих на «Западе» (31 шайба, 2.81 за матч). ИТБ1 (2.5) идет за 2.40, ИТМ1 (2.5) — за 1.53. У гостей эти условия доступны за 2.20 и 1.63 соответственно.

Юлиан Нагельсманн, &laquo;Бавария&raquo;. «Бавария» — «Виктория»: ковид спасет гостей от разгрома?

Кто забросит первым? На ЦСКА котировка — 1.92, на СКА — 1.82. На отсутствие голов коэффициент зашкаливающий — 43.0.

Гол защитника в матче доступен за 1.65, дубль одного из игроков — за 2.55, хет-трик — 15.0.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Мужчин-синхронистов приравняли к женщинам. Но не это главное
Автор золотой шайбы Олимпиады сбежал в Канаду. Это не помешало ему стать национальным героем
Песков прокомментировал резкую критику Кадыровым военного руководства
Солдаты ВСУ попали в «огневой мешок» при попытке проникнуть в ЛНР
Минобороны заявило о вклинившихся в позиции российских военных танках ВСУ у Золотой Балки
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Крылья Советов» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 3 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

«Лестер» — «Ноттингем Форест»: прогноз на матч АПЛ 3 октября 2022 года