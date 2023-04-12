Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

ЦСКА — СКА: где смотреть матч плей-офф КХЛ 12 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА 12 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
ЦСКА.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

12 апреля в КХЛ состоится, возможно, заключительный матч полуфинальной серии плей-офф — ЦСКА в Москве примет СКА. Шестая игра пройдет на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Старт трансляции в 18:15 мск. Счет — 3:2 в пользу армейцев столицы.

Рахим Стерлинг. «Реал» — «Челси»: отвратительная форма лондонцев отрежет им путь в полуфинал турнира

Букмекеры отдали предпочтение ЦСКА. На победу команды Сергея Федорова в основное время можно поставить с коэффициентом 2.41, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья идет за 3.70 (25%), успех СКА — за 2.94 (34%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша выплата составит 2940 рублей.

Считаете, что СКА не уступит по итогам трех периодов? Вариант Х2 оценен в 1.58.

В последней встрече команды на двоих забросили аж 10 шайб. ТБ 4.5 в предстоящей игре идет за 1.98, ТМ 4.5 — за 1.82.

На то, что обе команды оформят хотя бы по два гола, коэффициент — 2.03. На противоположный исход — 1.74.

Победа ЦСКА в матче с учетом овертайма оценена котировкой 1.76, СКА — за 2.05.

Маркус Рэшфорд (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;) в&nbsp;матче Лиги Европы с &laquo;Бетисом&raquo;. «Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: отсутствие Рэшфорда не станет помехой для победы хозяев

Хотя команде Федорова осталось забрать всего одну встречу для выхода в финал плей-офф, их итоговый успех доступен за приличные 1.34. Триумф коллектива Ротенберга можно оформить за 3.26.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Песков призвал разобраться в достоверности кадров с казнью военного
В Белгородской области подтвердили гибель 178 свиней при обстреле фермы ВСУ
Reuters сообщило о рассмотрении Сербией возможности поставок оружия Украине
В Кремле рассказали о перспективах продления зерновой сделки
Популярное видео
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
Квартальнов возвращается в КХЛ
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Яна Кудрявцева: Сырники от Винер / «Колхозный» стиль / Серебро в Рио / Пластика груди / Муж хоккеист
Матч СКА — ЦСКА закончился массовой дракой
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
«Ак Барс» — в финале Кубка Гагарина
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА побеждает и без Гусева
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» — «Челси»: прогноз на матч Лиги чемпионов 12 апреля 2023 года