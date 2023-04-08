8 апреля ЦСКА и СКА сойдутся в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина от Западной конференции КХЛ. После трех встреч минимальное преимущество на стороне москвичей (2:1). Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.30 мск покажет сайт matchtv.ru, с 16.45 мск — каналы KHL и KHL Prime.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита матча: поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.36, это около 41% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 2.80 (34%), ничья идет за 3.70 (25%).

Считаете, что петербуржцы сравняют счет в серии? Ставка в 1000 рублей на триумф СКА при благоприятном исходе принесет 2800 рублей.

До разгромного поражения в прошлом матче петербуржцы не уступали москвичам в нынешнем плей-офф в основное время: в первой встрече проиграли в овертайме, во второй выиграли. Поставить на непоражение СКА в основное время можно за 1.58.

Армейские команды подарили один из самых долгих матчей текущего плей-офф: в стартовой игре серии выявили победителя только в третьем овертайме. Для подстраховки предложены рынки на триумф любой из команд с учетом дополнительного времени: успех ЦСКА идет за 1.78, СКА — за 2.03.

Также имеется широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.20, Ф2(+1.5) — за 1.32;

• Ф2(-1.5) можно взять за 3.89, Ф1(+1.5) — за 1.23.

Аналитики считают команду Сергея Федорова серьезным фаворитом всего противостояния, поставить на выход москвичей в финал Кубка Гагарина можно за 1.50. Этот рынок на петербуржцев доступен за 2.56.

За девять встреч в этом сезоне команды лишь два раза заходили в овертайм. Поставить на наличие дополнительного времени в предстоящей игре можно за 3.70, рынок «овертайм: не будет» идет за 1.27.