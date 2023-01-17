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ЦСКА — СКА: прогноз на матч КХЛ 17 января 2023 года

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — СКА 17 января 2023 года
ХК ЦСКА.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА.
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17 января в КХЛ ЦСКА в дерби двух столиц сразится с первым участником плей-офф нового сезона — санкт-петербургским СКА. Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, старт трансляции — в 19.00 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали небольшое предпочтение москвичам. На победу ЦСКА в основное время предложено поставить за 2.50, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья идет за 3.70 (22%), успех СКА — за 2.70 (38%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их виктории принесет 2700 рублей, чистая прибыль составит 1700 рублей.

Москвичи победили питерцев в последних двух матчах КХЛ в основное время. На то, что в этот раз коллектив Ротенберга не уступит по итогам часа игры, котировка — 1.54.

Успех хозяев с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.86, гостей — в 2.00.

Индивидуальный тотал ЦСКА больше 2.5 шайбы доступен за 1.96, ИТБ2 (2.5) — за 2.05.

Кто откроет счет? Хозяева — 1.87, гости — 1.93, на отсутствие голов коэффициент — 48.0.

На результативный бросок лучшего бомбардира КХЛ Марата Хайруллина котировка — 2.55, на гол лидера атаки ЦСКА Константина Окулова — 2.03.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — СКА

Обе команды показывают отличные результаты в последние недели: у ЦСКА семь побед в восьми матчах, у СКА — четыре подряд. При этом москвичи достаточно много пропускают — аж восемь шайб в последних трех играх. А ведь армейцы Санкт-Петербурга со 178 голами — самый результативный клуб КХЛ. Это таит для хозяев определенную опасность: вероятно, им придется неоднократно вынуть шайбу из своих ворот.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2) за 1.55.

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ХК СКА
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