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Сегодня, 16:35

ЦСКА — СКА: прогноз на матч КХЛ 27 декабря 2023 года

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — СКА 27 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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27 декабря ЦСКА в рамках регулярного сезона КХЛ сразится со СКА. Армейские коллективы сойдутся на «ЦСКА Арене» в Москве с 19.30 по московскому времени. В прямом эфире игра будет показана на телеканалах «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция начнется в 18.45 мск.

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За сутки до игры фаворитом считался СКА, но теперь все наоборот. По данным букмекерской компании OLIMPBET, шансов на победу стало больше у ЦСКА. На успех хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.43, что примерно 41% вероятности исхода. Ничья идет за 4.05 (19%), триумф гостей — за 2.52 (40%).

Вариант Х2 доступен за 1.55. Надо учесть, что СКА выиграл три последних армейских дерби.

В четырех предыдущих встречах в Москве соперники не забрасывали больше пяти шайб: ТБ 5.5 идет за 2.28, ТМ 5.5 — за 1.58.

Если обе команды отличатся минимум дважды, сыграет коэффициент 1.71. Если этого не произойдет, тогда сработает котировка 2.02.

Выигрыш хозяев с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.87, гостей — в 1.92.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — СКА

Последний матч между этими командами шесть дней назад получился очень горячим — СКА победил дома 6:2. С учетом той встречи, четыре из пяти предыдущих игр с участием команды Ротенберга получились довольно результативными, а сами армейцы Санкт-Петербурга забрасывали в них больше двух шайб. Вот и ЦСКА пропустит примерно столько же — все-таки в обороне коллектив Федорова в последнее время действует безобразно.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 2.08.

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