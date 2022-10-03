3 октября ЦСКА и СКА — лучшие команды Западной конференции прошлого сезона КХЛ — впервые встретятся в новом чемпионате. Армейское дерби пройдет в Москве на «ЦСКА Арене», время начала —19.30 мск. В 19.00 на сайте matchtv.ru стартует прямая трансляция игры.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей небольшими фаворитами: коэффициент на победу петербуржцев в основное время — 2.26, что составляет примерно 43% вероятности. Успех московских армейцев предложен с котировкой 3.00 (33%), ничья идет за 4.10 (24%).

Верите в победу аутсайдера? Ставка в 1000 рублей на успех ЦСКА при благополучном исходе принесет 3000 рублей.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 4.40, Ф2(+1.5) — за 1.21;

• Ф2(-1.5) можно взять за 3.10, Ф1(+1.5) — за 1.36.

СКА проводит мощный сезон: за 13 туров команда Романа Ротенберга проиграла лишь однажды и только два раза из 12 победила не в основное время. Петербуржцы с преимуществом в пять очков лидируют на «Западе» и в общей таблице КХЛ. ЦСКА же находится в кризисе: москвичи проиграли в половине матчей сезона (шесть из 12), а в последних пяти встречах уступили четыре раза.

Верите, что хозяева хотя бы не проиграют в основное время? Ставка на это предложена с коэффициентом 1.64.

СКА — самая результативная команда сезона: за 13 игр армейцы забили уже 47 раз, это в среднем 3.62 гола за матч. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы оценен в 2.15, ИТМ2 (2.5) — в 1.70. Эти рынки на ЦСКА предложены с котировками 2.60 и 1.49 соответственно. Коллектив Сергея Федорова забивает в среднем 2.92 гола за игру.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — СКА 3 октября 2022 года

Москвичи проиграли четыре раза в последних пяти играх, причем не самым серьезным соперникам — дважды «Куньлуню», «Сибири» и минскому «Динамо». У СКА же всего одно поражение в сезоне. Петербуржцы не только добиваются хорошего результата, но и по игре смотрятся одной из лучших команд лиги. В этом сезоне за 13 матчей армейцы всего два раза забросили меньше трех шайб за матч, а в последних двух встречах разгромили «Адмирал» (6:1) и минское «Динамо» (5:1). У ЦСКА же не самая надежная оборона: в этом сезоне москвичи ни разу не пропустили меньше двух голов за игру.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 2.15.