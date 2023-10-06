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ЦСКА — СКА: прогноз на матч КХЛ 6 октября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — СКА 6 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Иван Федотов.
Фото Официальный телеграм-канал ЦСКА
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6 октября в КХЛ состоится суперматч — ЦСКА в Москве сразится со СКА. Игра на «ЦСКА Арене» начнется в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ», а также в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Старт трансляции назначен на 18.30 мск.

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ЦСКА — небольшой фаворит предстоящей битвы, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На победу московских армейцев в основное время можно поставить под коэффициент 2.26, это примерно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (22%), успех СКА — за 2.90 (34%).

Питерцы не проиграли ЦСКА в столице всего три из 10 последних матчей. Вариант Х2 предложено взять за 1.63.

Только в одной из семи предыдущих очных встреч соперники забросили больше четырех шайб. Присмотритесь к ставке на ТМ 4.5 за 2.11. Если же верите, что на этот раз команды раззабиваются, оформите ТБ 4.5 за 1.72.

На то, что ЦСКА и СКА забросят минимум по два раза, коэффициент — 1.77. Если этого не произойдет, сыграет 1.93.

Овертайм в игре предложен за 3.90, а его отсутствие — за 1.26.

Победа команды Федорова с учетом ОТ и буллитов доступна за 1.73, коллектива Ротенберга — за 2.09.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — СКА

Кто бы мог подумать, что в начале октября СКА будет занимать предпоследнее место в конференции, всего на пять очков опережая безнадежный «Витязь». Но такова реальность: на счету одного из фаворитов Кубка Гагарина шесть побед при семи поражениях, разница шайб — 31:27. В середине сентября команда Ротенберга прервала серию из пяти поражений и победила четырежды подряд, но неприятности вернулись: в последних двух встречах прилетели поражения от «Сочи» (4:5) и минского «Динамо» (2:4). Причем в столице Белоруссии СКА вел 2:0.

ЦСКА в трех предыдущих играх забросил сумасшедшие 20 шайб в ворота «Сочи», «Витязя» и «Барыса». Всего на счету армейцев стало 44 гола в этом сезоне, и они переместились на пятое место в списке самых результативных команд конференции. Причем в команде Федорова нет ярко выраженного лидера атаки — ЦСКА, как и прежде, силен коллективно.

Учитывая, что матч пройдет в Москве, где у СКА в принципе не очень получается сопротивляться этому сопернику, гостей ждет новая порция разочарований.

Рекомендуемая ставка: ЦСКА забросит три и более шайбы за 1.94.

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