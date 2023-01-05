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Сегодня, 15:15

ЦСКА — «Сочи»: где смотреть матч КХЛ 5 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ ЦСКА — «Сочи» 5 января 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки ЦСКА в матче с московским «Динамо».
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram
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5 января один из лидеров Западной конференции КХЛ ЦСКА в матче регулярного чемпионата встретится с худшей командой лиги «Сочи». Игра пройдет в Москве на льду «ЦСКА-Арены», начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME, эфир стартует в 16.45 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают москвичей огромными фаворитами: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.19, вероятность — около 83%. Успех «Сочи» идет за 12.0 (7%), даже ничья предложена с более низкой котировкой 8.50 (10%).

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Поставить на выигрыш ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.08, этот рынок на «Сочи» доступен за 8.70.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 1.34, Ф2(+1.5) — за 3.30;

• Ф2(-2.5) можно взять за 1.74, Ф2(+2.5) — за 2.14.

Команды трижды встречались в этом сезоне: в каждом матче армейцы без проблем обыграли соперника — 5:2, 6:0 и 4:2. Противостояние команд насчитывает 33 матча, 32 из которых выиграл ЦСКА. Поставить на то, что в предстоящей игре «Сочи» хотя бы не уступит в основное время, можно за 4.70.

Встречи команд в этом сезоне отличались результативностью: во всех трех играх команды на двоих забрасывали минимум шесть шайб. Тотал больше 5.5 гола предложен с котировкой 1.69, обратный рынок идет за 2.23.

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Индивидуальный тотал хозяев больше 3.5 шайбы можно оформить за 1.46, ИТМ1 (3.5) — за 2.75. ИТБ2 (1.5) доступен за 1.96, ИТМ2 (1.5) — за 1.85.

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на победу ЦСКА и тотал больше 5.5 гола оценен в 1.78.

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«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 5 января 2023 года